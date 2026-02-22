Погибшая при пожаре в Подмосковье пенсионерка была тяжело больна

Фото: 5-tv.ru

От двухэтажного дома, где жила семья, ничего не осталось.

Пожилая женщина, погибшая при пожаре в селе Константиново под Воскресенском вместе с четырьмя внуками, была тяжело больна и с трудом передвигалась. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказали ее соседи.

По словам жителей села, одна из соседок неоднократно вызывала полицию и опеку из-за отсутствия должного присмотра за детьми.

На месте последствий пожара присутствовала корреспондент 5-tv.ru Анастасия Раздобарина. Она показала ужасающие кадры с места трагедии. По ее словам, от двухэтажного дома практически ничего не осталось.

На месте пожара работает следственно-оперативная группа.

