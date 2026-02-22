В возрасте 75 лет умер один из основателей жанра сальса Вилли Колон

Свой первый альбом музыкант записал в 16 лет.

Умер один из основателей жанра сальса Вилли Колон. Ему было 75 лет. Об этом сообщило NBC News, ссылаясь на опубликованные его семьей сообщения в социальных сетях.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине нашего любимого мужа, отца и известного музыканта Вилли Колона. Он мирно ушел из жизни сегодня утром в окружении любящей семьи», — говорится в одном из заявлений его родных.

По словам родных музыканта, они горячо скорбят о его уходе, но, в то же время, радуются музыке, которую он создал, и которая приносит драгоценные воспоминания.

Вилли Энтони Колон Роман записал свой первый альбом в 16 лет. Это был совместный проект с музыкантом Эктором Лаво. Вместе они образовали один из самых известных в истории сальса-дуэтов.

Ранее, 20 февраля, в возрасте 39 лет скончался солист группы Shortparis Николай Комягин. Сердце артиста не выдержало тренировки по боксу.

