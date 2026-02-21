Пять человек погибли при пожаре в гараже в Вологодской области

Трое мужчин и две девушки насмерть отравились угарным газом в Бабаеве

Губернатор региона пообещал оказать помощь семьям погибших.

В городе Бабаево Вологодской области при пожаре в гараже погибли пять человек. Как сообщает источник 5-tv.ru, среди жертв – трое мужчин и две девушки в возрасте от 20 до 34 лет.

Помещение было заперто изнутри и отапливалось самодельной металлической печью. Предварительно установлено, что причиной смерти молодых людей стало отравление угарным газом.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родственникам. Окажем всю необходимую помощь и меры поддержки за счет средств областного и муниципального бюджетов. Дал соответствующие поручения», – написал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем официальном Telegram-канале.

Следственный комитет по региону уже возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

