Мигрантов в России предложили лишать ВНЖ за низкие доходы

В Госдуму внесли законопроект, который ужесточает правила для мигрантов в стране

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Скрыть реальные доходы у иностранцев не получится, налоговая служба будет автоматически передавать их в МВД.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который изменит условия жизни и работы в России для иностранных граждан. Власти предлагают привязать право на пребывание в стране к уровню доходов и трудовому стажу.

Согласно документу, вид на жительство (ВНЖ) или разрешение на временное проживание (РВП) могут аннулировать, если иностранец в течение года работал менее 10 месяцев. Кроме того, средний доход мигранта за месяц не должен быть ниже регионального прожиточного минимума для него самого и каждого члена семьи, находящегося на его иждивении.

Нововведения затронут и тех, кто работает по патентам. Если доходы иностранца не достигают прожиточного минимума, выдать новый патент или продлить старый будет невозможно.

При этом скрывать реальные заработки станет почти невозможно. Налоговая служба будет напрямую передавать информацию о доходах и отчетах работодателей в МВД.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России впервые зафиксировали сокращение числа вакансий для курьеров на полную ставку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX



