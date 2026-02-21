Не пылесборники! Юрия Лоза дал совет по подаркам мужчинам на 23 февраля

Фото: www.globallookpress.com/Anton Belitsky

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Исполнитель хита «Плот» уверен, что презент на День защитника Отечества должен быть практичным.

В преддверии 23 февраля многие россиянки ломают голову над подарками мужчинам, пытаясь избежать скучных носков и бритвенных наборов. Знаменитый певец Юрий Лоза в беседе с изданием 7Дней.ru назвал самые бесполезные презенты, которые точно не обрадуют мужчин.

Музыкант считает, что главным критерием при выборе подарка должна быть практичность.

«Дарить какие-то фигурки, статуэтки и так далее — это дело рискованное. Даже те же носки, дезодорант и набор для бритья понадобится мужчине, чем какой-нибудь пылесборник», — заявил артист.

Вместо бесполезных сувениров Юрий предлагает обратить внимание на актуальные тренды. Например, вручить мужчине «букет из деликатесов».

Певец также советует выбирать подарок, исходя из увлечений человека или его профессии, а не из стоимости.

«Если вы дарите красивую ручку за несколько тысяч рыбаку или слесарю, то шанс, что он ею воспользуется, стремится к нулю. А вот бухгалтеру, мужчине-педагогу и представителям более творческих профессий такой дар вполне может пригодиться», — добавил Юрий Лоза.

Артист признался, что сам к 23 февраля относится спокойно и не любит получать подарки, потому что у него, по его словам, «все есть».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Куртукова обвинила Юрия Лозу в газлайтинге после отказа от сотрудничества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX