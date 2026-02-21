В центре Москвы вспыхнул пожар в жилом доме у метро «Октябрьская»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Огонь охватил уже три квартиры.

В центре Москвы начался пожар в жилом доме рядом со станцией метро «Октябрьская». Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Об этом сообщили в МЧС. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

На месте происшествия работают подразделения МЧС и бригады скорой помощи. Из здания эвакуированы 25 человек.

Инцидент произошел на Донской улице. По данным источника 5-tv.ru, огонь охватил три квартиры и распространился на деревянные перекрытия. В МЧС уточнили, что в помещениях загорелись личные вещи и мебель.

Из-за происшествия улица оказалась заполнена спецтехникой. К жилому дому прибыли несколько расчетов пожарных, а также медики. Спасатели проводят необходимые мероприятия по локализации и ликвидации возгорания.

Информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Балашихе загорелся ангар площадью 2,5 тысячи квадратных метров. При пожаре на площади 800 «квадратов» обрушилась кровля здания. Спасатели смогли извлечь из здания пять газовых баллонов. К тушению привлекли свыше 40 человек и задействовали 11 единиц техники.

