Самый массовый кулачный бой в ДНР устроили в честь Масленицы

В Донецке прошли масленичные гулянья с массовым кулачным боем

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В нем приняли участие 20 профессиональных спортсменов.

На территории Молодежного центра «30/09» в Донецке прошли праздничные гулянья в честь Масленицы. Фестиваль организовали в традиционном русском стиле — с народными костюмами и классическими забавами. Кадрами с места событий поделился корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

Для гостей подготовили насыщенную программу. Участники соревновались в прыжках в мешках, устраивали бои подушками и перетягивали канат.

«Все-таки самым главным событием сегодняшнего мероприятия, помимо всех торжеств, — это самый массовый кулачный бой в ДНР», — рассказал руководитель «Народной Дружины» Артур Гасанов.

Сразиться в силе вызвались 20 профессиональных спортсменов из клуба «Сила Донбасса».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что традиции празднования Масленицы в Москве уходят в дохристианские времена, когда праздник был связан с проводами зимы и встречей весны. Со временем языческие обряды переплелись с православными традициями, и Масленица стала частью церковного календаря. В столице этот праздник отмечается с момента основания города.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX