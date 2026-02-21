Федор Конюхов собрал 100 килограммов пластика на берегу Антарктиды

Конюхов: за три месяца я собрал 100 килограммов пластика у берега Антарктиды



На этом путешественник не собирается останавливаться, в планах — организовать массовую экологическую экспедицию.

Российский путешественник Федор Конюхов за три месяца экспедиции в Антарктиде собрал более 100 килограммов пластика. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Конюхов просто гуляет по острову и складывает мусор в мешки. По его словам, даже не нужны приборы, чтобы понять, как загрязнен океан — бутылки и пакеты лежат прямо на камнях. Весь этот мусор попадает в воду с рыболовецких и туристических судов, а что-то приплывает с других континентов.



«Самое странное и дикое — это окурки. Да, после высадки туристов приходится убирать окурки… Пришел человек в Антарктиду, покурил, бросил окурок на камни и ушел на борт судна», — пишет путешественник.

В следующем сезоне Федор хочет организовать специальную экологическую экспедицию. Он планирует вместе с волонтерами пройти по островам и собрать весь пластик.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что путешественник приехал в Антарктиду в ноябре прошлого года. Экспедиция продлится четыре месяца. Исследователь изучает содержание микропластика в прибрежных водах Антарктиды.

