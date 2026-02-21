Говорить нельзя молчать: психолог о правильной реакции на измену партнера

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen; 5-tv.ru

Перед принятием важного решения стоит оценить пять важных моментов.

Если человек случайно узнает, что близкий изменяет своему партнеру, возникает сильный внутренний конфликт: сообщить об этом или промолчать. Психотерапевт и психолог Татьяна Галич в беседе с 5-tv.ru рассказала о том, как справляться с этой дилеммой.

«Это всегда достаточно сложно, потому что в этот момент мы становимся не просто участниками какой-то драмы, мы становимся, скажем так, достаточно значимыми фигурами во всем, что происходит», — отметила эксперт.

По словам специалиста, ситуация вызывает психологическое противоречие из-за нескольких факторов:

когнитивного диссонанса, при котором в голове сталкиваются представление о хорошем человеке и факт его плохого поступка;

двойной лояльности — одновременной привязанности к изменяющему и обманутому партнеру;

страха последствий — как вмешательство повлияет на отношения и как на вас будут смотреть окружающие.

Специалист порекомендовала перед принятием решения оценить пять моментов: насколько достоверна информация, какая личная роль в отношениях, какие последствия ожидаются для всех сторон, готов ли человек к обвинениям и что подсказывает его совесть.

«Какое бы решение мы ни приняли, оно будет сложным для самореализации. Вот перед тем, как принимать решение, задайте себе пять ключевых вопросов, не кидайтесь в это просто на эмоциях», — пояснила Галич.

Есть ситуации, когда необходимо говорить, например, если есть риск для здоровья или обман является частью абьюзивных отношений, или если партнер напрямую спрашивает правду. В этом случае Галич посоветовала подходить к разговору осторожно. Стоит выбрать личную встречу, начать с предупреждения, сообщать только факты без оценок, объяснить мотивы и предложить поддержку, но надо быть готовым к любой реакции.

Если же принято решение молчать, то важно осознанно определить причину, установить границы, быть готовым к тому, что правда может вскрыться, и заботиться о своем психологическом состоянии.

Психолог подчеркнула, что ответственность за чужие поступки, в том числе за измену, не лежит на том, кто узнал о ней. Главное — дать себе время и не принимать решения в эмоциональном порыве, сохраняя человечность по отношению ко всем участникам ситуации.

