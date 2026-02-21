В Британии указали на вероятное возвращение России с флагом на Олимпиаду-2028

The Times: Россия может вернуться на Олимпийский игры-2028 под своим флагом

Страна может быть полноценно отражена в неофициальном медальном зачете предстоящих Игр.

Российские спортсмены, вероятно, смогут выступить под национальным флагом на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Такое мнение высказал обозреватель газеты The Times Оуэн Слот.

По оценке журналиста, участие российской сборной в церемонии открытия с собственным знаменосцем выглядит практически неизбежным. Также он предположил, что страна будет полноценно отражена в неофициальном медальном зачете предстоящих Игр.

Помимо этого, Слот обратил внимание на то, что важным шагом к возвращению российских атлетов на мировую арену стал допуск паралимпийцев к соревнованиям в Италии с использованием национальной символики — флага и гимна. Он имел в виду Паралимпиаду в Милане и Кортина-д’Ампеццо, которая состоится с 6 по 15 марта 2026 года.

Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе запланированы на период с 21 июля по 6 августа 2028 года. Лос-Анджелес ранее уже принимал Олимпиаду — в 1932 и 1984 годах.

Ранее, писал 5-tv.ru, болельщиков фигуристки Аделии Петросян просили не поднимать плакаты с символикой России во время ее короткой программы на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсменка выступала в статусе индивидуального нейтрального атлета, без национальной символики.

