Умерла участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова

Ушла из жизни участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова. Об этом сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев на своей странице «ВКонтакте».

«Это невосполнимая утрата для нашей культуры, для всех нас. Выражаю самые глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто разделяет эту боль. Скорбим вместе с вами», — написал Деев.

Сообщается, что Дородова долгое время боролась с раком. Именно он стал причиной ее смерти. Подробности неизвестны.

Артистке было 85 лет. Она родилась 15 апреля 1940 года. Большую часть своей жизни Дородова работала поваром. После окончания школы будущая участница популярного коллектива устроилась пекарем. Затем она трудилась дояркой. А после замужества и переезда в новое село стала поваром в местной школе.

В дальнейшем Дородова вернулась в родное Бураново и присоединилась к творческому коллективу. В 2012 году она в составе легендарной группы выступила на «Евровидении». После этого о ней узнали не только в России, но и далеко за ее пределами.

Ранее сообщалось, что умерла народная артистка России Вероника Белковская. Ей было 83 года. Почти полвека она служила Свердловской драме.

