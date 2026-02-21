В СК сообщили, что могло стать причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 на Урале

Фото, видео: Telegram/Уральская транспортная прокуратура/uraltransprok; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В результате ЧП пострадал один человек.

Есть несколько причин жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (МСУТ СК РФ).

В ведомстве уточнили, что обстоятельства произошедшего выясняются. В настоящее время правоохранители рассматривают две версии случившегося: ошибка пилота и техническая неисправность воздушного судна.

«По данному факту проводится проверка. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил старший помощник руководителя Центрального МСУТ СК России Дмитрий Захаров.

Ранее сообщалось, что на Урале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. Это произошло 21 февраля. В момент происшествия на борту воздушного судна находилось десять человек, из которых трое — члены экипажа. В результате аварии одному человеку понадобилась помощь врачей. О его состоянии информации больше нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.