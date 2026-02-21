Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе
Фото: Telegram/Уральская транспортная прокуратура/uraltransprok
На борту лайнера находились десять человек.
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
Известно, что на борту лайнера находились десять человек, из них — три члена экипажа. Одному человеку потребовалась медицинская помощь.
«Пострадавшему члену экипажа оказали медицинскую помощь амбулаторно», — уточнил собеседник.
Все причины и обстоятельства происшествия в данный момент устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru писал, что пилот потерпевшего крушение вертолета в Приамурье Robinson R44 не имел права управлять им. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. В официальном Telegram-канале ведомства сказано, что полет осуществлялся без уведомления органов аэронавигации.
То есть воздушное судно, пропавшее с радаров в минувший четверг, не было зарегистрировано в установленном порядке. Следователи продолжают выяснять все детали аварии. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц».
