Женщине ампутировали руки и ноги после сепсиса из-за слюны собаки

Британка провела в больнице 32 недели. За это время у нее шесть раз останавливалось сердце.

В Великобритании 52-летняя Манджит Сангха потеряла все конечности после того, как ее облизала собака. Об этом пишет газета The Telegraph.

Предположительно, у питомца был сепсис. Смертоносные бактерии проникли в организм женщины через царапину на коже. Сангха почувствовала себя плохо через короткий промежуток времени после игр с псом.

По словам мужа Манджит, в субботу она гуляла с собакой, а уже в понедельник он обнаружил супругу без сознания. Женщина еле дышала. Кроме того, у нее были холодные руки, а также синие губы.

Чтобы спасти жизнь Сангхе, врачам пришлось ампутировать ей руки и ноги. В общей сложности в медицинском учреждении британка провела 32 недели. За это время она перенесла шесть остановок сердца.

«Она дополнительно боролась с пневмонией и желчнокаменной болезнью», — говорится в статье.

После выписки Манджит призналась, что до сих пор не может смириться со случившимся. Очень страшно за пару дней лишиться буквально всего, говорила женщина. При этом она понимает, что такое могло произойти абсолютно с каждым.

По оценкам Британского фонда по борьбе с сепсисом, ежегодно в стране от этого заболевания умирает около 50 тысяч человек.

