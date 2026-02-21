СК установил личности всех погибших в затонувшем автомобиле на Байкале

Фото: 5-tv.ru

Трагедия произошла 20 февраля. Под лед ушел УАЗ, в котором находились восемь туристов и водитель. Выжил только один человек.

Установлены личности всех восьми человек, погибших в затонувшем автомобиле на Байкале. Об этом сообщили представители Следственного комитета (СК) России. В ведомстве отметили, что единственный выживший мужчина — он смог самостоятельно выбраться из машины — уже допрошен следователями. На данный момент он находится на турбазе.

УАЗ с туристами из Китая провалился под лед в районе мыса Хобой 20 февраля. Трагедия произошла около 15:30 по местному времени (10:30 по московскому. — Прим. ред.). На место были направлены пять спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС и две единицы техники. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статьям об оказании небезопасных услуг и халатности, прокуратура начала соответствующую проверку.

В пресс-службе МЧС России по Иркутской области объяснили, что во время движения УАЗ попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия — 18 метров. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявлял, что затонувший автомобиль был обнаружен с помощью подводных камер, позволивших увидеть тела погибших. По данным Кобзева, в машине были местный водитель и туристы, прибывшие самостоятельно.

В Ассоциации туроператоров России заявили, что иностранные туристы не оформляли поездку через туроператоров. Их путь также не был согласован со спасателями. После случившегося с группой туроператоры временно отказались от использования ледовых маршрутов, пока они организуют перевозки туристов только по суше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что среди погибших на Байкале китайских туристов был 14-летний подросток.

