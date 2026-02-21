Гель для душа или айфон? Какие подарки лучше подходят для гендерных праздников

Фото, видео: 5-tv.ru

Накануне Дня защитника Отечества и Международного женского дня вся страна сходит с ума — что дарить? Как избежать клише? Что лучше — классика или сюрприз? И сколько должен стоить подарок?

На носу День защитника Отечества, и очень скоро после него — 8 Марта. Продавцы заготавливают тюльпаны, носки, пены для бритья, гели для душа, конфеты и прочие мелочи, которые раскупаются в эти дни с невероятным ажиотажем. Однако, по результатам исследования платформы «Кукушка», с которыми ознакомилась Газета.ру, россиянам порядком надоели эти клише.

Многие мужчины (23%) вообще ничего не ждут, так как считают 23 февраля важной датой только для военных, но от презента не откажутся. Как рассказали 66% респондентов, хотя бы раз они получали откровенно плохой подарок — первенство в этом антирейтинге занимают как раз носки. И еще трусы. А за ними уже традиционное «мыльно-рыльное», футболки с дурацкими надписями и дешевые гаджеты с маркетплейсов.

Женщины подарков ждут больше — более половины. Всего 1% опрошенных дам против поздравлений 8 марта. Худшим вариантом представительницы прекрасного пола назвали дежурную коробку конфет Raffaello с пучком тюльпанов. В целом и мужчины, и женщины не любят бесполезные подарки, показывающие, что к ним не проявили особого внимания. Формальность — хуже даже отсутствия подарка.

Сколько стоит хороший подарок на 8 Марта и 23 Февраля

Траты россиян в этом году в праздничные дни увеличатся. И дело не в повышении цен, а в щедрости — не шутка! В 2026-м, по данным портала Peterburg2.ru, жители страны готовы отдать на 15% больше денег, чем в 2025-м. Средний бюджет вырос до 4600 рублей. Самые крупные суммы в магазинах оставляют жители Москвы и Петербурга. В материале отмечается, что презенты для дам по-прежнему стоят дороже. Немного. Москвичи в среднем планируют выделить на подарки 5300 рублей, а петербуржцы — 4900 рублей.

Журналисты aif.ru выяснили, на что тратиться не стоит, даже если вы готовы вложиться в этот вариант. Очень сильно раздражают, в частности парней, мотивационные книги типа «Как стать альфа-самцом» или «Думай как миллионер». Они воспринимаются как пассивная агрессия. Прикольные трусы с волком или, боже упаси, слоником, господа тоже не жалуют. Как и кружки с именами и сувенирное оружие. А дезодорант и вовсе выглядит как намек на проблемы с гигиеной.

Идеи с маркетплейсов ко Дню защитника Отечества вроде сухпайков, носков в консервных банках и лозунгов «Мужчина всегда прав» на любых носителях многие считают откровенной безвкусицей и пошлостью. Как ни странно, некоторые дамы додумываются вручить своим партнерам средства или гаджеты от храпа. Совсем обидно, но имеет место! Задумайтесь!

Каких подарков от вторых половинок ждут знаменитости

По результатам опроса, проведенного журналистами KP.RU, 35% мужчин и 42% женщин вообще не думают о подарках 23 февраля, потому что считают этот повод неким принуждением, особенно, если мужчина не имеет отношения к военной службе. А в связи со спецоперацией отношение к празднику еще больше поменялось — поздравлять хочется именно защитников Отечества. Однако подарки — это всегда приятно, правда?

В интервью Общественной службе новостей (ОСН) знаменитый дрессировщик кошек Юрий Куклачев признался, что получить какое-то вещественное доказательство любви не так уж и важно. Гораздо более значимым жестом станет простое будничное внимание — забота, тепло, ласка, романтический ужин дома.

«Ваша преданность, понимание и доброта — это лучшие дары, поверьте! И такой подарок мужчина оценит, он покорит его сердце. А любую безделушку мужчина сам купит», — сказал Куклачев.

А уж если вручить что-то хочется, подумайте, что было бы полезно именно для вашего мужчины. Возможно, это снова будет не вещь, а, например, совместная поездка загород или отдых в приятном месте. По мнению дрессировщика, главное — это эмоции, а не практичность или высокая стоимость презента.

В интервью 5-tv.ru актер Сергей Городничий сказал, что его подарок мечты — это автомобиль Lixiang L9. При этом он считает, что женщинам не стоит переживать, а мужчинам — ждать особых поздравлений. А если это будут носки — будьте добры, порадуйтесь! Актер считает, что мужчина должен быть дарителем, а дама пусть только принимает всякие приятности.

«Мне моя жена дарит очень хорошие подарки. Ну, последнее она мне подарила наушники Airpods. Потом на Новый год она мне подарила вот такую вот историю (подвеску), это ручная работа, она делала эскиз. Это лиса и здесь три камня. Это мне подходит по гороскопу вообще, по нумерологии, по моему имени, по многим составляющим», — похвастался артист.

В День защитника Отечества поздравляем военных!

Актер Денис Степанов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru подчеркнул, что не служил в армии, поэтому не рассчитывает на персональные поздравления. Но если уж объединять под знаменем праздника всех мужчин, то ему как раз отлично подойдет комплект трусов! Оказывается, не все парни считают такой подарок пошлым и скучным.

«На самом деле раньше я считал, что это очень странный подарок, но потом я вдруг понял, что действительно носки, трусы, просто белая футболка базовая — это то, что всегда необходимо, это беспроигрышный вариант… Стыдный подарок — это дарить, потому что нужно, и когда люди дарят что-то специально дорогое. Когда они не подключаются душевно, а откупаются. Или деньги», — отметил Степанов.

«Любой мальчик достоин такого подарка как носки, симпатичные трусы с каким-нибудь зверьком, одеколон в конце концов. Ну и совсем смелые девочки могут подарить часы, желательно какой-нибудь хорошей марки, ну и цветы было бы неплохо. Ну а если говорить про героев, то, конечно, цветы. Конечно, цветы, рукопожатие, застолье классное — обязательно на 23 февраля», — поддержал его режиссер и продюсер Павел Игнатов.

Блогер и актер Михаил Медалин, известный под псевдонимом Gufee Medalin, вспомнил, как традиционно чествовал дедушку и отца 23 февраля.

«Дедушка у меня 40 лет служил, то есть он военный. Я особо готовился к этому празднику всегда — если не поздравишь дела, все, он обидится. Вот нельзя было его не поздравить. Поэтому носки, дезодорант обязательно был куплен и дедушке вот так на тумбочку положен», — поделился он.

А может, гель для душа — не так уж плохо?

К слову о штампах-подарках. Основатели бренда гелей для душа Владимир и Марина Абрамовы тоже поспешили развеять миф, что средства для мытья — неприятный подарок. Если выбрать подходящий флакончик, потратиться на него, а не взять с полки супермаркета за 150 рублей, можно очень порадовать мужчину. Кроме того, этим подарком он будет пользоваться каждый день, а не сбросит на полку для безделушек.

«Упаковка уже должна показывать, что продукт качественный. Это коробка дорогая, это сам флакон, крышечки, этикеточки, это первое. Второе, конечно, в магазине ты же не можешь открыть и понюхать. Я повторюсь, что надо почитать на обратной стороне, из чего это сделано. И, соответственно, заглянуть можно в соцсети и прочитать про каждый продукт, что он из себя представляет», — сказала Марина Абрамова.

В итоге, получается, что бы вы ни выбрали — если поздравление идет от сердца, а подарок, пусть и скромный, подобран персонально и с душой, радость и благодарность будут вам обеспечены!

