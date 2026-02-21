Умер на глазах у детей: не стало актера и театрального критика Михаила Синтина

Фото: 5-tv.ru

Пять лет назад артист победил опухоль мозга.

Киноактер и известный театральный критик Михаил Синтин скоропостижно скончался утром 20 февраля. Ему было 50 лет. О смерти артиста журналистам издания aif.ru сообщила его супруга Надежда. По ее словам, около пяти лет назад Синтин перенес тяжелое заболевание — у него была опухоль мозга.

Женщина также рассказала, что в начале недели после похода в театр у Синтина поднялась температура. Он сходил на прием к врачу, но тот не нашел поводов для беспокойства. Сама Надежда с младшей дочерью и старшим сыном в это время была в Саратове у родственников, а Михаил оставался дома со средними детьми.

«Ничего пугающего не было, но он был у врача, под наблюдением получается… А сегодня утром его не стало… Я детям сразу сказала, чтоб вызывали скорую. Они сейчас в шоке. Что на самом деле стало причиной, узнаем уже после вскрытия», — сказала супруга артиста.

Судя по всему, рядом с Синтиным в критический момент были только его дети, и им пришлось увидеть, как умирает отец. Жена полагает, что даже повышенная температура могла представлять опасность для него из-за последствий старого недуга.

Надежда отметила, что ее муж проявлял безответственность, отказываясь от медицинской помощи и вызова врача на дом после той болезни и перенесенной операции. Врачи давали Синтину мало шансов поправиться, но супруга нашла хорошую клинику, и его выходили — победили опухоль мозга. Оказалось, это еще не конец.

«Он продолжил работать. Без работы не мог. Он ведь очень талантлив и умен. Был», — объяснила собеседница издания.

Михаил Синтин получил образование в Саратовском театральном институте. Широкому зрителю он знаком по работам в таких кинопроектах как «Женская версия», «Реальные пацаны», «Чего хотят женщины», «Пятницкий. Глава третья». В последние годы съемочной площадке он предпочитал радио, был театральным критиком и обозревателем.

