Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ

Путин подписал закон о приостановке операторами услуг связи по требованию ФСБ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Арсений Самойленко

Оператор не будет отвечать за соответствующие неудобства и неисполнение договора с клиентом.

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности сотовых операторов отключать связь по требованию Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Соответствующий документ был опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, операторы мобильной связи обязаны приостанавливать оказание услуг при поступлении требований от ФСБ в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента РФ. В таких ситуациях с поставщика услуг снимается ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по клиентскому договору.

Ранее Министерство цифрового развития (Минцифры) РФ обнародовало проект постановления, согласно которому провайдерам разрешат отключать интернет за отказ от оптоволокна. Они получат право в одностороннем порядке заменять устаревшие медные линии на волоконно-оптические, предварительно уведомив абонента — за 90 дней.

Если пользователь откажется сотрудничать и не предоставит доступ в помещение для монтажа нового оборудования, провайдер сможет приостановить оказание услуг. А если ситуация не изменится в течение полугода, он сможет законно расторгнуть договор. По оценкам Минцифры, изменения коснутся примерно 5,8 миллиона абонентов, все еще пользующихся медными проводами.

