Три дня битвы, 350 номеров и слезы жюри: как дети покорили «Гордость страны»

Хореография в России — это не просто сценическое искусство, а мощное объединяющее движение. В этом убедился корреспондент 5-tv.ru на гала-концерте Международной национальной премии в области хореографического искусства «Гордость страны» в Кремле.

Москва на несколько дней стала центром танцевальной жизни страны. Три дня более 4000 юных танцовщиков из 60 с лишним регионов и более чем 75 городов России и стран СНГ боролись за выход в финал. И в итоге — на главную сцену страны поднялись ТОП-100 лучших ансамблей.

Генеральный продюсер премии Ирина Корочинская отметила, что три конкурсных дня были невероятно насыщенными. За это время жюри отсмотрело 350 номеров — плотная программа шла практически без перерывов. По ее словам, членам жюри было особенно сложно, поскольку уровень исполнительского мастерства оказался крайне высоким.

«Очень светлое чувство появляется за наше молодое поколение нашей страны», — подчеркнула она.

Корочинская особо отметила, что сегодня у российских танцевальных коллективов есть сильная школа, выразительная хореография и продуманный сценический имидж. Премия проводится уже в третий раз, и каждый год, по словам организаторов, профессиональная планка только растет.

Член жюри Ильшат Шабаев признался, что борьба в финале была серьезной. Он подчеркнул, что оценка строилась не на общем впечатлении от коллектива, а прежде всего на качестве конкретного номера и балетмейстерской работе.

«Мы не смотрели на то, какие хорошие коллективы — это по умолчанию понятно. Мы рассматривали именно номера», — пояснил он.

Шабаев отдельно отметил драматургию постановок: когда номер выстроен как полноценная история, детям легче проживать его на сцене. По его словам, современный уровень подготовки поражает:

«Что сейчас творят дети — не передать словами. Раньше такое было немыслимо».

Это подтверждали и сами участники. Один из коллективов, завоевавший два первых места, признался, что перед выходом на сцену переживал, но верил в командную поддержку.

«Мы боялись, что сделаем что-то не так. Но мы знали, что мы команда и мы сможем. Самая главная идея номера — это дружба и любовь», — поделились ребята.

Другие финалисты говорили о волнении, которое сменилось радостью, когда результат оправдал ожидания. А коллектив, представивший танец, посвященный народам Севера, рассказал, что репетировал номер полтора года.

«Главным качеством для победы считаем трудолюбие», — отметили участники, добавив, что огромную поддержку им оказывают родители и костюмеры.

Особое звучание гала-концерту придало участие приглашенных артистов — BEARWOLF, VAVAN и солистов группы SLAVA SKRIPKA. Музыканты не просто выступили в программе, но и работали вместе с коллективами.

Вячеслав Скрипка признался, что для него «Гордость страны» — это прежде всего отклик от народа и служение людям.

«Нет высшей цели, чем служить народу. Это механизмы одной большой страны», — отметил он, вспоминая, что его мама работала воспитателем, а сам он начинал как тренер.

Андрей Попов подчеркнул, что по уровню исполнения юные коллективы ничем не уступают профессионалам:

«Ты смотришь — это абсолютно концертный, прокатный коллектив».

При этом, по словам Скрипки, в творческом сотрудничестве инициатива часто исходила именно от детей.

«Это они нам дают творческое задание выступить, а не мы им. Они говорят: „Мы видим это так“. Мы пытаемся поддержать их творческое выражение», — рассказал артист.

Такой диалог поколений стал одной из особенностей нынешнего гала-шоу.

Продюсер гала-концерта и певица Милена Дейнега назвала выступление в Кремле «громадной возможностью» для региональных коллективов. По ее словам, ребята из разных уголков страны привозят с собой собственную культуру и художественный язык, что обогащает весь проект.

«Мы должны смотреть на них — что они дают», — подчеркнула она.

Отдельное значение организаторы придают социальной миссии проекта. В «Гордости страны» участвовали коллективы из Луганской, Курской и Белгородской областей, а также дети с особенностями здоровья. Таким образом, премия стала не только конкурсом, но и площадкой объединения.

В этом году в подготовке гала-концерта использовались современные технологии: в оформлении сценического пространства применялись элементы искусственного интеллекта, а некоторые коллективы экспериментировали с генерацией музыкального материала. Однако при всей технологичности основой проекта остались живые эмоции и человеческая энергия.

Гала-концерт 19 февраля стал кульминацией четырехдневного марафона. На одной сцене соединились народные и этнические танцы, современные постановки, классика и эксперимент. И если конкурсные дни были временем напряженной борьбы, то кремлевский вечер превратился в настоящий праздник — когда вся танцующая Россия вышла на одну сцену и показала, каким ярким и наполненным может быть будущее.