Ангар на площади в 2,5 тысячи квадратов загорелся в Балашихе

Спасатели эвакуировали из здания пять газовых баллонов.

Ангар на площади 2,5 тыс. «квадратов» горит в Балашихе, сообщили в МЧС.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание в ангаре, площадь пожара — 2 500 кв. м.», — говорится в сообщении.

Кровля на площади 800 «квадратов» обрушилась при пожаре. Спасатели эвакуировали из здания пять газовых баллонов. К тушению привлечено более 40 человек и 11 единиц техники.

