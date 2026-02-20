В США мужчина случайно отравил насмерть двух подростков в парке

В Великобритании задержан ответственный за гибель двух подростков в кемпинге

Семьям погибших оказывается необходимая поддержка.

В Йоркшире полиция задержала 33-летнего мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух подростков на территории кемпинга. Об этом сообщает Daily Mail.

Жертвами стали 17-летний и 15-летняя подростки. Тела школьников обнаружили в арендованном домике.

По предварительной версии следствия, причиной смерти стало отравление угарным газом из-за неисправного оборудования или нарушений в работе отопительных приборов. За состояние этих аппаратов отвечал задержанный мужчина.

Полиция продолжает устанавливать точные обстоятельства утечки газа. Семьям погибших и жителям соседних домов оказывается необходимая поддержка.

