«Не просто служил, а еще и не косил»: Гуров высказался о службе в армии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певец точно знал, что пойдет отдавать долг Родине.

Каждый мужчина должен отслужить в армии. Такое мнение выразил певец Илья Гуров в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма Павла Игнатова «Спасти бессмертного».

«Я не просто служил, я еще и не косил. Так получилось, что все мои одногодки, они очень не хотели служить <…> Я сказал, что я не буду косить, я четко после института пойду служить, отдавать долг родине. И вот я как раз попал на пересменок, когда двухгодичники и одногодичники стали сменяться друг с другом», — вспомнил Илья.

По словам певца, это было сложное время, но очень интересное. Гуров считает, что если есть желание, если есть «порох в пороховницах», то каждый мужчина должен пройти эту школу жизни.

«Я служил в ракетных войсках, и, собственно, профессия мне как бы очень даже пригодилась потом. И сейчас, когда есть какие-то истории, одеться за 45 секунд или быстро собраться — это очень важное умение в жизни», — рассказал Гуров.

После службы в армии певец сразу переехал в Москву, потому что ему надоело сидеть на одном месте. У него были цели и мечты, которые он решил реализовывать в столице.

«Я работал и продавцом-консультантом, и грузчиком <…> То есть не чурался любой работой для того, чтобы остаться и закрепиться здесь», — поделился Гуров.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Анастасия Уколова рассказала о сложностях в работе артиста. По ее словам, профессия требует больших энергетических затрат. Поэтому очень часто на площадке у кого-то случается срыв. Это естественно, так как невозможно всегда оставаться бодрой, веселой и включенной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.