Не буллинг, а защита? Японский зоопарк объяснил «нападение» на макаку Панча

Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Сейчас жизнь в общем вольере не представляет опасности для обезьянки-сироты.

Взрослая макака, напавшая на сироту Панча, на самом деле защищала своего детеныша. Об этом сообщили в пресс-службе японского зоопарка. По словам его представителей, интернет-звезда сам был зачинщиком «драки». Он слишком назойливо приставал к чужому малышу, провоцируя того на игру. Поэтому его матери пришлось вступиться.

Специалисты отметили, что такие «воспитательные» меры — норма в мире обезьян. Подобные стычки не представляют угрозы для жизни Панча, а лишь учат его правилам поведения в стае.

Панч появился на свет в июле 2025 года, но мать отказалась от него. Зимой сироту перевели в общий вольер, где он сначала чувствовал себя одиноко и не отходил от плюшевой игрушки в виде обезьяны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как макака-сирота Панч наконец-то обрел семью. О нем начала заботиться макака Онсинг, и теперь он активно играет с ровесниками и даже участвует в груминге. Сотрудники зоопарка отмечают, что Панч хорошо адаптируется к общему вальеру, несмотря на незначительные конфликты.

