Жительница Омска на спор ударила сестру ножом и получила срок

Жительница Омска на спор ударила сестру ножом и получила 2,5 года условно

Женщины поспорили из-за фильма.

Жительница Омска получила два года и шесть месяцев лишения свободы условно за то, что нанесла удар ножом в живот старшей сестре. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Омской области в Telegram-канале.

Инцидент произошел во время просмотра фильма про нападение с ножом. Сестры 55 и 53 лет употребляли спиртное. В какой-то момент старшая сестра заявила, что младшая не способна напасть на человека с ножом, и поплатилась.

«На экране появился эпизод, в котором один персонаж ударил ножом другого. Старшая сестра начала подначивать младшую, говоря, что та не способна ранить человека с помощью какого-либо оружия. Женщина, недолго думая, ударила ее ножом в живот», — говорится в публикации УМВД.

Осознав произошедшее, 53-летняя женщина вызвала скорую помощь. Пострадавшую спасли. Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении нападавшей уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

