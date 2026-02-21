«Эндорфины изнутри»: Анастасия Уколова рассказала о своей диете

Уколова: если сладости дарят энергию для работы, то винить себя не стоит

Устраивает ли актриса читмилы?

Актриса Анастасия Уколова иногда позволяет себе нарушать диету ради хорошего настроения. Об этом она заявила корреспонденту 5-tv.ru на съемочной площадке фильма «Сокровища гномов: Пещера Али-Бабы».

Несмотря на то что в последнее время актриса старается не есть сладкое, устоять перед угощениями получается не всегда.

Уколова рассказала, что во время перерывов в съемках может не сдержаться и съесть печенье, которое предлагают в палатках с чаем. При этом актриса не испытывает вины после подобных «срывов». Анастасия уверена, что если еда помогает быть в тонусе и дарит энергию для работы, то переживать не стоит.

«Эти печеньки мне помогли. Если это в радость, в помощь — пожалуйста», — пояснила она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Уколова пока не готова привлекать к съемкам в кино своего трехлетнего сына Егора. По мнению артистки, работа в кино — это не только игра в кадре, но и тяжелое психологическое взаимодействие с десятками людей на площадке.

