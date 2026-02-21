Верховный суд США признал введение пошлин Трампа превышением полномочий

Фото: Reuters/Leah Millis

За данное решение проголосовали шесть судей, трое — высказались против.

Верховный суд США признал превышением полномочий введение администрацией президента Дональда Трампа импортных пошлин против других государств под предлогом закона о чрезвычайном положении. Об этом сообщило агентство Reuters.

Таким образом, Верховный суд поддержал вердикт нижестоящей инстанции. За это решение проголосовали шесть судей, трое были против. Кроме того, суд отменил все введенные американским лидером тарифы.

«Суд отменил эти разрушительные тарифы, но нет юридического механизма для потребителей и многих малых предприятий, чтобы вернуть уже уплаченные деньги», — сказала сенатор-демократ Элизабет Уоррен.

Конституция США наделяет Конгресс исключительным правом устанавливать импортные тарифы. Однако Дональд Трамп не раз заявлял, что может вводить пошлины и без согласия законодательной власти, основываясь на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 года. По информации агентства, ни один президент не прибегал к этому закону для введения каких-либо пошлин, не говоря уже о тарифах такого масштаба и объема.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп 29 января объявил в стране режим чрезвычайного положения, объяснив это угрозой национальной безопасности и внешней политике страны со стороны Кубы. В заявлении Трампа указывалось, что ситуация с Кубой представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу, источник которой находится за пределами США. Для решения сложившейся ситуации президент предложил ввести дополнительные пошлины на импорт товаров из стран, которые прямо или косвенно поставляют нефть на Кубу.

