Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Предыдущий раунд прошел 17–18 февраля в Женеве.

Президент Владимир Зеленский утверждает, что следующего раунда переговоров РФ, США и Украины стоит ожидать в феврале. Об этом говорится в его Telegram-канале.

«Рассчитываем, что в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров, и что этот раунд может быть действительно результативным», — сказано в публикации.

Глава киевского режима также заявил, что Киев готов к обмену пленными в ближайшее время. Предыдущие трехсторонние переговоры России, Украины и США прошли 17–18 февраля в Женеве в отеле InterContinental Geneva. Первый день переговоров продолжался более четырех часов. Стороны проанализировали текущую ситуацию и обсудили возможные шаги по урегулированию. Второй день переговоров продолжался около двух часов.

Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, дискуссии были довольно тяжелыми, но деловыми. Кроме того, Мединский анонсировал новую встречу в ближайшее время. В состав также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский выругался во время интервью британскому журналисту. Глава киевского режима перешел на мат, говоря об истории конфликта. Глава киевского режима всем видом показывает, что презирает и историю, и прошедшую встречу с одной стороны, а с другой — он перестанет быть на информационном плаву, если публично не будет оскорблять общественный вкус.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.