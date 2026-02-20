Обезьянка-сирота Панч нашел семью в стае макак в японском зоопарке

Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Сирота стал активнее играть с обезьянами в общем вольере.

В японском зоопарке маленький макак Панч, который совсем недавно страдал от одиночества и буллинга, наконец-то нашел семью. Взрослая макака Онсинг обняла сироту, и теперь он больше не держится особняком в общем вольере, сообщает издание Tribune.

Сотрудники зоопарка отмечают, что детеныш стал активнее играть с ровесниками и участвовать в груминге.

«Панч теперь хорошо адаптируется, даже когда сталкивается с незначительными конфликтами внутри группы», — заметил смотритель зоопарка Шумпия Миякоши.

Панч родился в июле 2025 года весом всего 500 граммов. Из-за аномальной летней жары его мать, для которой это были первые роды, отказалась от него. Чтобы спасти маленькую обезьянку, сотрудники зоопарка самостоятельно выкармливали сироту.

«Приемной мамой» для Панча стал плюшевый орангутан. Обезьянка не расставалась с ним ни на минуту, а видео с тем, как сирота везде таскает за собой игрушку, набирало множество просмотров в социальных сетях.

