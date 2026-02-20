Обнаруживший воду на далекой планете ученый был убит на пороге собственного дома

Daily Mail: обнаруживший воду на далекой планете ученый был убит на пороге дома

Фото: www.globallookpress.com/Los Angeles Police Department

Злоумышленник уже задержан.

Известный 67-летний астрофизик Карл Гриллмайр был застрелен на крыльце своего дома в поселении Льяно, расположенном в северной части Лос-Анджелеса. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученый был обнаружен с огнестрельным ранением после того, как в полицию поступил сигнал о нападении с применением смертоносного оружия. Несмотря на попытки экстренных служб провести реанимационные мероприятия, Гриллмайр скончался на месте происшествии.

В ходе расследования шерифы задержали 29-летнего Фредди Снайдера. Изначально мужчина рассматривался как заинтересованное лицо в связи с угоном автомобиля в том же районе.

Позже Снайдеру официально предъявили обвинения в убийстве, краже со взломом и угоне. На данный момент он находится под стражей, а размер залога составляет два миллиона долларов. При этом представители правопорядка пока не разглашают мотив преступления. Также не уточняется: были ли жертва и нападавший знакомы.

Карл Гриллмайр более 40 лет своей карьеры посвятил астрономии, работая в Калифорнийском технологическом институте. Его коллега Серджио Фархардо-Акоста назвал вклад Гриллмайра в науку неоценимым. Он отметил, что его работа по обнаружению воды на далеких планетах фактически бессмертна. Коллега убитого добавил, что нахождение воды является ключевым признаком условий, пригодных для существования жизни.

«Его наследие будет жить вечно», — подчеркнул астроном.

Погибший ученый обожал уединение в долине Антилоп. Там он построил собственную обсерваторию с несколькими телескопами, чтобы иметь возможность беспрепятственно наблюдать за звездами по ночам.

Гриллмайр также увлекался полетами на самолетах и изучением эволюции Млечного Пути. В настоящее время полиция продолжает выяснять все обстоятельства его гибели.

