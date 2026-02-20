Как часто нужно менять губку для мытья посуды? Ученый дал однозначный ответ

Фото: 5-tv.ru

Если вы используете один и тот же инвентарь неделями, возможно, пришло время пересмотреть привычки.

Губка для мытья посуды есть почти в каждом доме. Но как часто ее действительно нужно менять? В соцсетях мнения расходятся. Кто-то делает это раз в неделю, кто-то — когда появляется запах. Однако ученые считают, что большинство людей недооценивают риски.

Доцент кафедры клинической микробиологии Университета Лестера доктор Примроуз Фристоун заявила, что губку стоит менять гораздо чаще, чем принято считать. Об этом сообщает Daily Mail.

Почему губка — идеальная среда для бактерий

По словам специалиста, частота замены зависит от того, для чего используется губка. Если ею мыли сырое мясо, рыбу или грязные овощи, лучше выбросить сразу после использования.

Даже при обычном применении губка быстро превращается в инкубатор для микробов. В ходе эксперимента ученые использовали ее от одного дня до пяти месяцев, регулярно их дезинфицируя.

Результаты оказались тревожными:

уже через 14 часов на губке обнаружили значительное количество бактерий;

спустя три дня губка была «сильно колонизирована» микроорганизмами;

в губках двух- и пятимесячного возраста выявили грибковые колонии.

На поверхности находили листерию, сальмонеллу и даже устойчивые к антибиотикам бактерии.

Как часто менять губку?

Доктор Фристоун рекомендует менять губку для мытья посуды ежедневно или максимум через день при обычном использовании. Она отмечает, что губки стоят недорого, а потенциальные риски для здоровья значительно превышают стоимость частой замены.

Щетка лучше губки?

Некоторые пользователи Reddit признаются, что полностью отказались от губок в пользу щеток для мытья посуды.

По мнению эксперта, это может быть более гигиеничным решением, поскольку щетки быстрее высыхают и создают менее благоприятную среду для бактерий. Однако и их необходимо регулярно менять — со временем микробы накапливаются и там.

Что важно помнить

Теплая влажная среда кухни — идеальные условия для размножения бактерий. Даже если губка для мытья посуды выглядит чистой и не пахнет, это не значит, что она безопасна.

