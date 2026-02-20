«Бегемотов я еще не играла»: Аронова о самой необычной роли за всю карьеру

Богданов: в фильме «Красавица» бегемотиха должна была быть похожей на Раневскую

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Режиссер и актриса много спорили, чтобы создать идеальный образ хозяйки зоопарка в фильме «Красавица»

Народную артистку России Марию Аронову выбрали для озвучивания бегемотихи в новом фильме «История спасения бегемота по имени Красавица» из-за ее схожести с народной артисткой СССР Фаиной Раневской. Об этом заявил режиссер кинокартины Антон Богданов в свежем выпуске подкаста «Кинофабрика таланта».

Он признался, что при создании образа бегемотихи ориентировался на масштаб личности Раневской. По задумке режиссера, животное должно было обладать «внутренним характером» великой актрисы — быть настоящей хозяйкой зоопарка. Когда встал вопрос, кто из современников сможет передать такую энергетику, Богданов сразу подумал о Марии Ароновой.

Окружение сначала отговаривало Богданова от этой затеи, но он лично позвонил актрисе и предложил присоединиться к проекту.

«Она говорит: «Кого-кого?» Я говорю: «Бегемота». А она: «Бегемотов я еще не играла“», — со смехом вспоминает Антон Богданов.

Процесс озвучки оказался непростым. Режиссер и актриса долго пытались договориться и даже спорили, чтобы создать идеальный образ хозяйки зоопарка.

Сюжет фильма «История спасения бегемота по имени Красавица» переносит зрителей в Ленинградский зоосад. Несмотря на блокаду, сотрудники зоопарка спасают экзотических животных. Самым сложным испытанием стала забота о бегемотихе по кличке Красавица. Из-за особенностей кожи ее нужно ежедневно мыть, поэтому изнуренные сотрудники каждый день на своих плечах приносили для нее воду из ледяной Невы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Юлия Александрова боялась смотреть фильм «История спасения бегемота по имени Красавица» из-за того, что ей пришлось бы много плакать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX