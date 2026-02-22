Боль и одышка: названы группы женщин с повышенным риском сердечного приступа
Daily Mail: у женщин в период менопаузы может случиться внезапный сердечный приступ
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Стресс и депрессия повышают вероятность осложнений.
Здоровые молодые женщины и женщины в период менопаузы могут быть подвержены повышенному риску внезапного тяжелого сердечного приступа. Даже если у них нет классических факторов сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли специалисты Университетского клинического центра Ниша в Сербии, передает Daily Mail.
Речь идет о состоянии под названием спонтанное расслоение коронарной артерии (СДКА). Это редкое, но потенциально смертельное нарушение, при котором внутренние слои коронарной артерии отслаиваются. В образовавшуюся полость попадает кровь, формируется тромб, который перекрывает приток крови к сердцу. Итогом может стать инфаркт или даже внезапная остановка сердца.
Кто в группе риска
Ранее считалось, что основной риск связан с беременностью, родами или чрезмерными физическими нагрузками. Однако новые данные показывают, что чаще всего СДКА развивается:
- у небеременных молодых женщин;
- у женщин в период менопаузы.
Более 85% пациентов в исследовании составили женщины со средним возрастом около 48 лет. При этом лишь 7% были беременны или недавно родили, а более трети находились в менопаузе.
Исследование и тревожные цифры
Анализ охватил 123 пациента из сербского реестра СДКА, проходивших лечение в 14 специализированных кардиологических центрах с 2021 по 2024 год.
Несмотря на то что у большинства пациенток отсутствовали типичные факторы риска — курение, диабет, выраженный атеросклероз, — у половины было повышенное артериальное давление. Еще у 46% выявлен высокий уровень холестерина.
Около 40% женщин сообщали о сильном эмоциональном или психическом стрессе перед приступом. Также среди провоцирующих факторов назывались интенсивные физические нагрузки.
Во время госпитализации у четверти пациенток возникали серьезные осложнения — повторный инфаркт, сердечная недостаточность или инсульт. Около 8% случаев закончились летально.
Почему это сложно предсказать
СДКА относится к спонтанным состояниям — его трудно прогнозировать. В отличие от классического инфаркта, вызванного атеросклерозом, здесь разрыв артерии происходит внезапно и без очевидных предупреждающих признаков.
Симптомы при этом практически не отличаются от обычного сердечного приступа:
- боль или давление в груди;
- боль в руках, шее, челюсти или спине;
- одышка;
- головокружение;
- тошнота и сильная усталость.
Что может снизить риск
Кардиологи подчеркивают важность контроля артериального давления, приема бета-блокаторов, медикаментов для предотвращения тромбообразования, а также прохождения кардиореабилитации.
Отдельно специалисты отмечают роль психологической поддержки. Стресс и депрессия, по данным исследования, ухудшали прогноз и повышали вероятность повторных осложнений.
Глобальная проблема
Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в мире — ежегодно от них умирают около 17,9 миллиона человек.
Эксперты призывают обращать внимание на любые симптомы, даже если женщина молода и считает себя полностью здоровой. Внезапная боль в груди или выраженная слабость требуют немедленного обращения за медицинской помощью.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.