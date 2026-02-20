Тайная свадьба: Зендея спровоцировала слухи о браке с Томом Холландом

Фото: www.globallookpress.com/Billy Bennight

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пара известна своей закрытостью и старается максимально защищать личную жизнь от посторонних глаз.

Актриса Зендея могла тайно выйти замуж за актера Том Холланд. Поводом для обсуждений стало золотое кольцо на безымянном пальце актрисы, которое заметили папарацци во время ее прогулки в Беверли-Хиллз. Об этом сообщает Daily Mail.

Звезду сфотографировали в Лос-Анджелесе во время встречи с продюсером Джошем Либерманом. Внимательные поклонники сразу обратили внимание, что вместо роскошного помолвочного кольца на руке актрисы появилось более скромное классическое украшение, напоминающее обручальное.

Официальных комментариев от представителей пары пока не последовало.

От «Человека-паука» до помолвки

История отношений Зендеи и Холланда началась на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой» в 2016 году. Долгое время они называли себя просто друзьями. Однако в 2021 году после публикации фото с поцелуем в машине перестали скрывать роман.

В 2024 году появились слухи о помолвке после того, как актриса появилась с кольцом на церемонии «Золотой глобус». Позже Холланд подтвердил, что Зендея — его невеста.

Но с планированием свадьбы пара не спешила из-за плотных рабочих графиков.

Жизнь между Британией и США

Свободное время влюбленные проводят между домом Холланда в Ричмонде (Великобритания) и резиденцией Зендеи в Калифорнии. Актриса ранее признавалась, что ей нравится жить в Англии, несмотря на то, что почти всю жизнь она провела в США.

Пара известна своей закрытостью и старается максимально защищать личную жизнь от посторонних глаз.

Совместные проекты впереди

В ближайшие годы поклонники увидят их вместе не только в жизни, но и на экране. Актеры задействованы в новом проекте режиссера Кристофера Нолана — фильме «Одиссея», премьера которого запланирована на июль 2026 года.

Кроме того, они вновь появятся в продолжении франшизы о Человеке-пауке. Параллельно Зендея готовится к финальному сезону сериала «Эйфория» и выходу триллера «Драма» с Робертом Паттинсоном.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.