В Санкт-Петербурге снова запущена подстанция «Парголово»

В церемонии открытия приняли участие глава «Россетей» Рюмин и губернатор Санкт-Петербурга Беглов.

В Санкт-Петербурге после модернизации начала работу подстанция «Парголово», обеспечивающая электроснабжение северных районов города. Как сообщили в ПАО «Россети», объект фактически стал новой полностью автоматизированной станцией. Необходимость обновления связана с созданием новых предприятий и строительством жилых микрорайонов, что привело к росту нагрузки на сети.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что надежное электроснабжение является ключевым условием развития регионов. По его словам, модернизация позволит обеспечить энергией жилые комплексы, детские сады, больницы и промышленные предприятия.

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин отметил, что компания реализует новое строительство, а также модернизацию и реконструкцию действующих сетей, синхронизируя программы развития с планами города.

Подстанция будет снабжать электроэнергией объекты Октябрьской железной дороги, логистический центр «Осиновая роща», строящиеся жилые комплексы и новые производства, создаваемые на базе особой экономической зоны «Санкт-Петербург».

Александр Беглов отдельно отметил, что более 80% оборудования подстанции произведено в России.

