Зеленые и с запахом огурцов: какими должны быть бананы по ГОСТу

Фото, видео: 5-tv.ru

В стандарте прописаны не только цвет и аромат, но и длина плода и размер грозди.

Уже в марте в России впервые появится ГОСТ на свежие бананы. Теперь у каждого плода, который попадет на прилавок, будут четкие параметры. Он должен быть не короче 14 сантиметров, а еще пахнуть всем знакомым овощем. Зачем это нужно — отправилась выяснять корреспондент «Известий» Нататья Оскерко.

Не ярко-желтые, а зеленоватые — чтобы дозрели на складе. С легким огуречным ароматом. Новый ГОСТ должен навести порядок на прилавках с бананами.

Новый стандарт разделит бананы на три сорта: экстра, первый и второй. Самые лучшие фрукты должны быть не меньше трех сантиметров в диаметре и 20 сантиметров — в длину. А чтобы соответствовать хотя бы второму сорту, банан должен быть длиной не меньше 14 сантиметров.

Длина первого сорта бананов отличается от класса «Экстра» лишь на сантиметр. Описывается даже конкретное количество плодов в кисти: четыре-восемь — для лучших бананов, от трех до одиннадцати — для второсортных. Все это касается плодов рода Мусса, самых распространенных на отечественных прилавках. Так называемые «бейби-бананы», или пальчиковые — это другое.

«Документ прямо запрещает реализацию плодов с серьезными дефектами. Кроме того, закреплены требования к безопасности продукции. Содержание токсичных элементов и пестицидов должно соответствовать действующим регламентам, а наличие паразитарного загрязнения не допускается», — отметила заместитель начальника отдела в секторах промышленности Росстандарта Анастасия Каврусова.

А еще в ГОСТе четко прописаны признаки фруктов, которых в продаже быть не должно: перезревшие — с коричневыми пятнами. Запаренные — со специфическим запахом из-за высокой температуры хранения. Застуженные — это бананы с тусклым, дымчато-зеленым оттенком. А ведь такое на прилавках как раз не редкость, слишком капризна эта культура.

«Она субтропическая культура, ей нужен умеренный климат, и температура не ниже плюс 20 градусов. Так как растение травянистое, при низкой температуре оно может погибнуть», — сказал доцент кафедры плодоовощеводства и декоративного садоводства СПбГАУ Азрет Улимбашев.

И хоть новый ГОСТ носит не обязательный, а рекомендательный характер, это все-таки может повлиять на рынок. Который постепенно расширяется: в прошлом году Россия существенно увеличила закупку из Эквадора. Плюс запустили проект по выращиванию бананов отечественных: эти фрукты уже официально включили в перечень сельскохозяйственной продукции страны.

«Потребительский интерес к этой продукции большой. Полтора миллиона тонн банана завозится в нашу страну», — рассказал генеральный директор ассоциации «Академия развития субтропического сельского хозяйства» Андрей Платонов.

Кто, и главное как должен изучать и замерять бананы перед продажей — пока не понятно. Но новые правила, по мнению экспертов, все же должны стать определенным ориентиром для поставщиков. А вот покупатели уверяют: хороший фрукт и без стандарта определят.

Впрочем, даже если производители и продавцы после введения ГОСТа станут обращать на бананы хоть немного больше внимания, это, возможно, уже защитит потребителей. Например, от вот таких коконов смертельно опасного паука. Их обнаружили на кожуре обычных бананов на прилавке в Калининграде.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.