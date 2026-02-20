Фото, видео: Reuters/Liesa Johannssen; 5-tv.ru

По данным СМИ, в переговорной группе Украины наблюдается разлад насчет позиции по урегулированию кризиса.

Зеленский рассчитывает затянуть конфликт еще, как минимум, на три года. Как рассказал журналист The Wall Street Journal, глава киевского режима распорядился разработать план вооруженных действий на ближайшее будущее. Своим советникам сразу после Мюнхенской конференции он заявил, что переговоры провалились, и приказал готовиться воевать дальше.

Такая резкость, отмечают источники издания, окружение Зеленского шокировала поскольку в Киеве уже шли разговоры о возможном мирном соглашении. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий продолжит.

Тревожная музыка, клиповый монтаж: на видео украинской полиции и СБУ задержанные граждане Молдавии. Их якобы вербовала Россия для совершения резонансных убийств. Среди заявленных целей — представитель ГУР Украины.

Киевский режим запускает новую медиакампанию, подтекст прозрачный: дипломатии Россия предпочитает убийства, и сама саботирует мирный процесс. Это работа на внутреннюю аудиторию.

На внешнем контуре подключается британская The Telegraph.

«Зеленский пошел еще дальше, обвинив Москву в попытке „затянуть“ переговоры, которые, возможно, уже вступили в завершающую стадию. Это был завуалированный намек на присутствие господина Мединского, который, как опасались украинские чиновники, заблокирует любой прогресс жесткими требованиями их капитуляции», — пишет издание.

В западном сознании должен утвердиться нарратив: дипломатия провалена, виновата в этом Россия и особенно глава ее переговорной группы. Но вот нестыковка: об участии Мединского в трехсторонней встрече в Женеве стало известно в прошлую пятницу. А журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский сообщает: за день до этого, в четверг, Зеленский заявил советникам: завершения войны не будет.

«Это было за день до поездки в Мюнхен, где они принимали участие в конференции по безопасности. И на этой встрече Зеленский сообщил своим самым близким людям, что переговоры, по сути, провалились, и что теперь им нужно разработать план еще на три года войны. Все были в шоке», — рассказал журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский.

В интервью BBC командующий нацгвардии Украины подтверждает: ВСУ готовятся воевать еще несколько лет.

«Прекращение по линии боевого столкновения — это еще история, которую мы можем понять. А отдавать территории никто не будет», — сказал командующий Нацгвардии Украины Александр Пивненко.

То есть за попыткой подрыва мирного процесса — четкий план. И вполне конкретные кураторы. Пока в женевском отеле InterContinental шли переговоры, в лобби дежурил Джонатан Пауэлл — советник британского премьера по безопасности. Переминался на стуле, нервно двигал чайник. Лондон снова следит, как бы все не закончилось. В 2022-м результаты Стамбульских переговоров были перечеркнуты Киевом по указке Бориса Джонсона. Сценарий повторяется.

«Все это замысел Великобритании, чтобы не был подписан мирный договор. Великобритании и ЕС нужно, чтобы война продолжалась, чтобы деньги поступали в их бюджеты, и чтобы они могли дальше поддерживать Украину. Потому что основной целью всей войны является Россия», — отметил бывший депутат парламента Словакии Петер Марчек.

Международные эксперты отмечают: важный признак последних раундов переговоров — отсутствие утечек с российской и американской сторон. Москва и Вашингтон намерены добиться урегулирования. Что, очевидно, не устраивает Киев и его европейских покровителей.

Сегодня Зеленский встречается со своей переговорной группой. По сообщениям СМИ, в ее стане разлад — часть делегации якобы выступает за уступки, другие настроены продолжать войну. Сам глава режима, очевидно, решение уже принял.

Для Зеленского война как индульгенция. В Конгрессе США уже представлен антикоррупционный отчет. В нем беглый Тимур Миндич называется бизнес-партнером главы режима. А это прямая связь с многомиллионными схемами хищения западной помощи. Так что пока Зеленский несет свечи к мемориалу жертв Майдана, он не может не задумываться — по ком на самом деле звонит колокол?

