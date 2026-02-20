Не только из-за снега? Почему по всей стране рушатся кровли

Фото, видео: 5-tv.ru

Только за последнюю неделю рухнули 60 крыш по всей стране.

Спасатели завершили поиски рабочих под завалами рухнувшего цеха в Липецкой области. Восемь человек госпитализированы. Четверо в тяжелом состоянии. Предварительно — кровля здания, которое построили всего три месяца назад, могла обвалиться под тяжестью снега.

В Москве тем временем побит абсолютный рекорд по осадкам. Сугробы достигли 80 сантиметров в высоту. По данным МЧС, из-за обрушения наледи с начала года пострадали уже почти два десятка человек. А сейчас, когда температура начнет повышаться, снег станет еще тяжелее. Чем это грозит — расскажет корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

На кадрах — тренировочный каток ЦСКА, не выдерживавший натиска снега этой ночью. Аномальный снегопад вызвал рекордный крышепад по всей стране. Вот свежая статистика от МЧС — 60 обрушений кровли различных объектов за последнюю неделю. Повреждены и частные дома, и многоэтажки.

Но самое страшное — когда крыши под тяжестью снега рушатся в административных зданиях, где работают люди. Так в Липецке обвалилась кровля одного из цехов автозавода, госпитализированы восемь человек.

«Пока ребята резали металл, конструкции, мы остальные части укрепляли домкратами, чтобы обрушенные конструкция не давила на пострадавшего. Под ними был зажат», — рассказал начальник 4 караула ГУ МЧС России по Липецкой области Виталий Рыков.

Это уже склады в Подмосковье — крыша рухнула прямо на погрузчики. А в Новосибирске ТЦ сложился как карточный домик. Пострадали несколько человек. Все так же первопричиной называли снег. Но у следствия скорее будут другие выводы.

Причины таких массовых обвалов кровли специалисты выделяют несколько, и среди них рекордные осадки чуть ли не на последнем месте. А на первом — прочность конструкций, которая оказалась ниже расчетной.

«Снег это просто причина. Она сложилась из-за отсутствия расчета. То есть, делают там в интернете, нашли какой-то узел и сделали огромную крышу. К сожалению, у нас контроль в ИЖС, да и даже в коммерческом строительстве, он очень сильно страдает», — отметил строительный эксперт Владимир Новиков.

Ошибки либо в проектировке здания, либо некачественное строительство. Неспроста существуют СНиПы по кровле, где рассчитаны нагрузка снега, которую должна выдерживать крыша в каждом регионе страны. К примеру для Москвы — это 126 килограммов на квадратный метр. А дальше нужно считать уже плотность осадков, ведь от нее напрямую зависит вес снежного покрова.

«Рассчитано за многие годы, определенно прописано цифрами в нормах, какая максимальная снеговая нагрузка может быть. Кроме этого, указано, какие коэффициенты запаса проектировщик должен учитывать», — подчеркнул доктор технических наук, заведующий кафедрой «Испытания сооружений» НИУ МГСУ Дмитрий Топчий.

Теперь наглядно. К примеру, для той же Москвы. Повредить кровлю согласно тем же СНиПам, если по ним строили, может снег плотностью 100 килограммов на кубический метр с толщиной слоя 126 сантиметров. Это свежий, только выпавший, сухой. А если снег давно лежит, его плотность уже 250 килограммов на кубический метр. Для обрушения достаточно толщины покрова всего 50 сантиметров.

С рулеткой по крышам конечно, не набегаешься. Да и плотность снега не проверишь. А со временем он утрамбовывается, бразуется наледь. Которая еще больше усиливает давление на кровлю. Поэтому специалисты дают простой совет: чистить крыши как можно чаще.

По словам промышленного альпиниста Сергея, количество заказов за последнюю неделю у него выросло в разы.

«Бывало, конечно, что снега очень много, но всегда есть решение. Всегда можно, надо подумать спокойно, главное. Всегда, в первую очередь, безопасность. Можешь же использовать еще лесенки, стремянки, леса, они тоже очень помогают», — поделился промышленный альпинист Сергей Савченко.

И хоть какой бы крыша качественной и прочной не была, от постоянного давления на нее конструкции быстрее изнашиваются, говорят эксперты.

«Снежный покров чем чреват? Он не сам по себе, если не превышает допустимой нагрузки, а тем, что возможны протечки. И для металлических конструкций это вызовет коррозионные процессы, снижение несущего сечения и потом авария. Особенно если это продолжалось достаточно длительное время», — отметил научный руководитель НИИ СМИТ НИУ МГСУ Андрей Пустовгар.

Пусть снегопады и рекордные, но осадки винить во всех обрушениях кровли не правильно. В первую очередь, по словам экспертов это человеческий фактор. Недосмотрели либо при строительстве, либо поленились вовремя очистить крышу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.