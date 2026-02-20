«Подогревал»: SHAMAN выпустил трек про Байкал

Скандальный преферанс SHAMAN на Байкале стал промо к новой песни

Фото, видео: Telegram/SHAMAN/shaman_channel; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Поездка на самый большой пресный водоем мира оставила неизгладимый след в душе артиста.

Заслуженный артист России SHAMAN (Ярослав Дронов — настоящее имя исполнителя) облизывал лед озера Байкал для привлечения внимания к своей новой песни. Об этом сообщил сам музыкант в своем-Telegram-канале.

Певец завил, что не просто поехал наслаждаться пейзажами России и пробовать лед самого большого пресного водоема мира на вкус, но и для яркой рекламы своего нового трека.

«Наверняка вы заметили, какой шум вчера поднял мой жест — и это здорово, ведь именно этим я подогревал вас перед грядущим релизом моей новой песни „Байкал“. Ловите припев и заряжайтесь позитивом!» — написал исполнитель.

Он также выложил 40-секундный ролик, который совместил в себе реальные кадры с теми, что сгенерировал искусственный интеллект.

Сама поездка SHAMAN на это озеро оставила неизгладимый след не только у российской общественности, но и в душе артиста, в чем он сам и признался.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что кусок льда Байкала, который лизнул SHAMAN, был выставлен на продажу предприимчивым сибиряком. Так мужчина решил позаботиться о местной экосистеме.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.