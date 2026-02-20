Многоженец Иван Сухов стал отцом в 31-й раз
У многоженца Ивана Сухова родился 31-й ребенок
Цель мужчины — иметь не менее 50 наследников.
У многоженца Ивана Сухова родился 31-й ребенок. Об этом радостном событии сообщил его адвокат Александр Почуев в своем Telegram-канале.
По словам правозащитника, Иван Сухов не собирается отказываться от своей «демографической стратегии». Его цель — 50 детей.
«Иван начал отсчет 4-го десятка в рождении своих детей. Осталось родить еще 19. Так держать! Всем бы мужикам так!» — подписал пост адвокат.
Сам Сухов поблагодарил супругу за здорового сына и заявил, что надеется, что мальчик вырастет достойным гражданином.
Радостное событие произошло на фоне затяжного конфликта Сухова со старшей дочерью Анной. В эфире федерального канала девушка обвинила отца в сексуальном насилии.
«Предлагаю в честь этого чудесного события уважаемому Руководителю Следкома РФ Александру Ивановичу Бастрыкину сделать памятный подарок и поручить своим подчиненным прекратить затянувшееся уголовное расследование в отношении многоженца», — дополнил свое поздравление адвокат Почуев.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что сторона защиты Сухова запросила экспертизу биоматериалов Анны, поскольку полагает, что она принимает наркотические или психоактивные вещества.
