Многоженец Иван Сухов стал отцом в 31-й раз

Фото: Telegram/advocateinmoscow

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Цель мужчины — иметь не менее 50 наследников.

У многоженца Ивана Сухова родился 31-й ребенок. Об этом радостном событии сообщил его адвокат Александр Почуев в своем Telegram-канале.

По словам правозащитника, Иван Сухов не собирается отказываться от своей «демографической стратегии». Его цель — 50 детей.

«Иван начал отсчет 4-го десятка в рождении своих детей. Осталось родить еще 19. Так держать! Всем бы мужикам так!» — подписал пост адвокат.

Сам Сухов поблагодарил супругу за здорового сына и заявил, что надеется, что мальчик вырастет достойным гражданином.

Радостное событие произошло на фоне затяжного конфликта Сухова со старшей дочерью Анной. В эфире федерального канала девушка обвинила отца в сексуальном насилии.

«Предлагаю в честь этого чудесного события уважаемому Руководителю Следкома РФ Александру Ивановичу Бастрыкину сделать памятный подарок и поручить своим подчиненным прекратить затянувшееся уголовное расследование в отношении многоженца», — дополнил свое поздравление адвокат Почуев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сторона защиты Сухова запросила экспертизу биоматериалов Анны, поскольку полагает, что она принимает наркотические или психоактивные вещества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX