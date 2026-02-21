Царство мертвых и злые духи: что скрывает озеро Байкал

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

С давних времен его берега хранят таинственные легенды.

Озеро Байкал много лет привлекает путешественников со всего мира — кристально чистой водой, бескрайними просторами, красотой сибирских пейзажей. Однако Байкал — это не только природное чудо. С давних времен его берега хранят таинственные легенды. О загадках и тайнах самого большого озера в России — читайте в новом материале 5-tv.ru.

Скала Жима

Getty Images / Oleksandr Umanskyi

На острове Ольхон, который расположен на озере, есть место, которое даже местные обходят стороной. Таким местом является — скала Жима, наивысшая точка острова. По местным легендам это обитель самого могущественного северного духа, спустившегося с неба по просьбам жителей, страдающих от болезней и голода.

Имя его Хан Хутэ-баабай. Царь всех земных шаманов обосновался на вершине горы Жима, подножие которой стерегла огромная змея прародительница. Только после того, как подобная дракону Абарга могой уползла в Байкал, в свой призрачный замок на дне озера ушел и небожитель. Разрешение посетить обитель царя может дать исключительно шаман. Если потревожить покой духа, то кара неизбежна. Это также касается тех, кто побеспокоит Хутэ-баабая из-за мелочей.

Лесные духи

Рюмин Александр /ТАСС

Еще одна легенда связана с духами на Ольхоне. Они могут запутать путешественника, заставив его петлять по лесам острова по несколько часов. Заблудиться в трех соснах могут даже местные, знакомые со всеми тропками. Люди, которые впервые столкнулись с проказами духов, могут не только сильно испугаться, но и впасть в настоящую панику, особенно если заблудились ночью. К слову, гиды предупреждают об этом всех туристов, поскольку такие случаи происходят, по их словам, довольно часто.

Есть и другая легенда, связанная с добрыми духами озера. Они оберегают Байкал от злых сил и помогают тем путешественникам, которые с уважением относятся к природе.

Шаман-камень

www.globallookpress.com/ Sergey Metelitsa

Одна из самых известных легенд озера Байкал связана с Шаман-камнем. Этот камень находится на выходе из Ангары — единственной реки, вытекающей из озера. По преданию, когда-то давно сам батюшка Байкал хотел выдать свою единственную дочь Ангару за воина Иркута, однако она влюбилась в другого богатыря Енисея.

Байкал пытался остановить свою дочь от побега к возлюбленному и в гневе бросил огромный камень вслед за дочерью, который так и остался стоять посреди реки. Люди прозвали его Шаман-камнем. Местные верят, что этот камень обладает мистической силой и может исполнять желания тех, кто с чистым сердцем обращается к нему за помощью.

Мыс Рытый

© РИА Новости/ Владимир Смирнов

Легенда, от которой кровь стынет в жилах, связана с мысом Рытый. Местные жители обходят его и примыкающую к нему каменистую долину реки Риты стороной. По их словам, каждый, кто селился здесь, рано умирал. Писатель Сергей Волков в книге «По Байкалу» рассказывает легенду о том, как между эвенками, бурятами и якутами разгорелся спор. Три племени не могли поделить долину и каждое выдвинуло на битву шамана и богатыря.

Несколько дней сражались три шамана и три богатыря, но никто так и не смог одержать победу. Однако сражение потревожило обитавшего в долине чудовищного духа Ухэр-нойона, и он обрушил на равнину сель из огромных камней. С тех пор злой дух наказывает всякого потревожившего его. Путешественника могут настигнуть внезапные ураганы и камнепады, а техника может выйти из строя. Кроме того, в этих местах наблюдается аномальное магнитное поле.

Царство мертвых

Getty Images / Oksana Borodina

Буряты говорили, что на дне Байкала скрыта бездонная пропасть. Одни считали, что через нее озеро связано с Северным Ледовитым океаном, другие — что там начинается путь в мир, где блуждают грешные души.

Старики рассказывали истории о странных находках. Будто бы в Байкале находили вещи, пропавшие в Ледовитом океане. И наоборот — то, что тонуло в озере, могло «уйти» под землю и оказаться в океане. Люди уверяли, что видели на воде огромную воронку, которая появлялась над этим местом и затягивала лодки. Самое глубокое место Байкала находится рядом с островом Ольхон. Его глубина составляет 1642 метра. Именно там, по преданиям, и располагалась та самая «пропасть». Более того, самые загадочные места сосредоточены у западного берега озера — там проходит тектонический разлом, благодаря которому Байкал и появился.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на льду Байкала в районе мыса Хобой автомобиль «УАЗ» с туристами провалился в полынью — по предварительным данным, погибли люди. Информацию о ЧП подтвердили власти региона, а Следственный комитет и транспортная полиция начали проверки и возбудили уголовное дело. Мыс Хобой (остров Ольхон) — один из самых популярных зимних маршрутов у туристов.

Случившееся подтвердил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Также отмечалось, что туристы являлись гражданами Китая, о происшествии уведомлено Генеральное консульство КНР в Иркутске.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.