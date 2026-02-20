В Амурской области пропал вертолет Robinson R44: что известно о ЧП 

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

В Амурской области приостановили поиски вертолета Robinson R44, который пропал вечером 19 февраля. На борту воздушного судна находились три человека, включая пилота. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что поисково-спасательные работы возобновятся утром в субботу, 21 февраля.

Обстоятельства вылета

По информации следствия, вертолет вылетел с лесозаготовительного участка, расположенного примерно в 130 километрах от Амаранки, и направлялся в сторону села Ромны Ромненского района. В назначенное время экипаж не вышел на связь, и в пункт назначения вертолет не прибыл. С тех пор его местонахождение и судьба лиц, находившихся на борту, неизвестны.

Кто был на борту?

На борту воздушного судна находились следователь Октябрьского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Амурской области, начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Октябрьский», а также пилот.

Правоохранители находились при исполнении служебных обязанностей. Они возвращались в составе следственно-оперативной группы с места происшествия. Там ранее было обнаружено тело работника лесозаготовительного предприятия, погибшего при выполнении работ.

Поиски пропавшего вертолета

В поисках принимают участие 42 спасателя МЧС, задействованы 14 единиц техники, в том числе три снегохода и один беспилотник. Отряд был направлен в район предполагаемого крушения из Благовещенска. К поискам привлечены все оперативные службы. Позже МЧС России по Амурской области сообщило, что в селе Амаранка развернут оперативный штаб.

Оперативную группу, аэромобильную группировку и специалистов поисково-спасательного отряда привлекли к операции. Работы координирует заместитель начальника Главного управления Александр Бауффал.

Спасатели разделились на четыре группы и ведут обследование местности на снегоходах. С воздуха район осматривает экипаж вертолета Ми-8 филиала «Аэронавигация Дальнего Востока».

Уголовное дело

Восточное межрегиональное Следственное управление транспорта Следственного комитета России сообщило, что по факту исчезновения воздушного судна возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.

Версии произошедшего

Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: техническую неисправность вертолета Robinson и возможное нарушение правил пилотирования.

