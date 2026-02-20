Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

Во время движения УАЗ, перевозивший туристов, попал в ледовый разлом.

Обнаружены тела семи человек на месте провала автомобиля на Байкале. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

Трагедия произошла в Ольхонском районе недалеко от мыса Хобой. Во время движения автомобиль УАЗ, перевозивший туристов, попал в ледовый разлом шириной около трех метров. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров.

Спасатели обследовали акваторию с применением подводной камеры. В ходе осмотра были обнаружены тела семи человек. Запланированы водолазные работы.

Что известно о ЧП

Днем 20 февраля автомобиль с туристами провалился в полынью на льду Байкала. По предварительным данным, в машине находились девять человек. Судьба остальных пассажиров и водителя уточняется.

Сигнал о происшествии, по данным транспортной полиции, поступил около 15:30 по местному времени. Сразу после этого к месту выдвинулись спасатели Сахюртинского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС — две единицы техники и пять сотрудников. Им предстояло преодолеть около 75 километров по льду.

Реакция властей

Случившееся подтвердил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Также отмечалось, что туристы являлись гражданами Китая, о происшествии уведомлено Генеральное консульство КНР в Иркутске.

Возбуждено уголовное дело

Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, а также по части 3 статьи 293 УК РФ — халатность.

На месте продолжают работать следователи, сотрудники полиции и МЧС. Проводятся поисковые мероприятия, допрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства организации перевозки и соблюдения требований безопасности.

Мыс Хобой на острове Ольхон является одним из самых популярных зимних туристических маршрутов на Байкале. Выезд на лед в этом районе допускается только при строгом соблюдении правил и официальных маршрутов, что теперь станет ключевым предметом проверки следствия.

