«Перегруз для психики»: Уколова о возможной актерской карьере своего сына

Работа в кадре выматывает и взрослых, и детей — в первую очередь, психологически.

Актриса Анастасия Уколова не готова привлекать к съемкам в кино своего трехлетнего сына Егора. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на съемках второй части фильма «Сокровища гномов: Пещера Али-Бабы».

«Так, чтобы я привела его на восьмичасовой, у детей, съемочный день, пока я к такому не готова. <…> Только если попозже он сам захочет. Это очень тяжело для детской психики», — пояснила знаменитость.

Она уточнила, что трудность состоит не в том, чтобы играть сцены, для опытных актеров это не проблема. Главная сложность в том, что артистам на площадке постоянно приходится взаимодействовать с десятками людей как физически, так и психологически. И это выматывает даже взрослых актеров.

Сказывается такая работа и на детях, даже несмотря на укороченный рабочий день. Уколова может это наблюдать, снимаясь с юными коллегами.

«После каждого дубля Алису (Руденко — десятилетняюю актрису фильма „Сокровища гномов: Пещера Али-Бабы“. — Прим. ред.) поправляет гример, костюмер, звук, второй режиссер говорит, что сделать по-другому, первый режиссер говорит, как сыграть. И с тобой постоянно, непрерывно вот радио разговаривает, разговаривает. Тебе говорят: „Иди туда, сделай то“. К вечеру ты просто ничего не соображаешь. А для ребенка это большой перегруз для психики», — уточнила артистка.

Однако Уколова отметила, что иногда происходящее на площадке может заинтересовать ребенка. Например, недавно она приводила наследника на свою работу. Они снимали в павильоне, где было много сокровищ, декорации в виде пустыни и пещеры. И маленькому мальчику действительно было интересно со всем этим повзаимодействовать.

