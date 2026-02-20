Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Сообщение об этом опубликовано на сайте Министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве уточнили, что министры обменялись оценками текущей обстановки с учетом прошедших в Женеве непрямых переговоров между представителями США и Ирана. Российская сторона подтвердила поддержку переговорного процесса при условии соблюдения прав Тегерана и принципов Договора о нераспространении ядерного оружия.

Также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества Москвы и Тегерана.

Разговор состоялся после заявлений президента США Дональда Трампа, который сообщал о готовности предоставить Тегерану до 15 дней для достижения договоренностей с Вашингтоном. По его словам, этот срок является предельным для выработки возможной сделки.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва фиксирует беспрецедентную эскалацию вокруг Ирана и рассчитывает на дипломатическое урегулирование разногласий между Тегераном и Вашингтоном. Он подчеркивал, что Россия продолжает развивать отношения с иранской стороной и призывает участников процесса к сдержанности.

До этого, 17 февраля, газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран в рамках возможных договоренностей с США рассматривает вариант временной приостановки обогащения урана сроком до трех лет, а также возможность вывоза части запасов за пределы страны.

Ранее, писал 5-tv.ru, международное агентство по атомной энергии предложило пути для решения конфликта между США и Ираном. Глава агентства Рафаэль Гросси уже провел встречу с представителями администрации американского лидера.

