Поиски пропавшего в Приамурье вертолета пока не дали результатов

На борту судна находились три человека.

Поиски пропавшего в Амурской области вертолета, на борту которого находились три человека, пока не дали результатов. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что поисково-спасательные работы возобновятся утром 21 февраля.

В четверг, 19 февраля, стало известно о том, что вертолет Robinson пропал в Амурской области. Воздушное судно вылетело с лесозаготовительного участка, расположенного примерно в 130 километрах от Амаранки, и направлялось в сторону села Ромны Ромненского района. В назначенное время экипаж не вышел на связь, и в пункт назначения вертолет не прибыл. Его местонахождение до сих пор не установлено. В Амаранке развернут оперативный штаб по поиску исчезнувшего вертолета.

Ранее также сообщалось о том, что по факту пропажи вертолета в Амурской области возбуждено уголовное дело. Следователи уточнили, что находившиеся на борту сотрудники правоохранительных органов возвращались в составе следственно-оперативной группы с места происшествия, где до этого обнаружили тело работника лесозаготовительного предприятия, который погиб во время выполнения работ.

