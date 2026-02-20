Собрать волю и не упустить момент: таро-прогноз на неделю с 23 февраля по 1 марта

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Дарина Святозарова делится энергией карт и помогает понять, куда направить силы в ближайшие дни.

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь любому человеку. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Дарина Святозарова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз на неделю с 23 февраля по 1 марта.

Общая энергия недели (Карта Таро — Император)

Неделя пройдет под влиянием сильной, собранной энергии. Император требует порядка, дисциплины и четкого понимания своих целей. Это период, когда хаос лучше отложить в сторону и действовать по плану.

Многие почувствуют необходимость взять контроль над ситуацией — будь то работа, личные дела или бытовые вопросы. Обстоятельства могут подталкивать к ответственности и взрослым решениям.

Однако карта предупреждает: чрезмерная жесткость может сыграть против вас. Важно сохранять гибкость и не пытаться давить на окружающих авторитетом.

Здоровье (Карта Таро — Четверка Кубков)

Энергетический фон организма может быть неровным. Четверка Кубков часто указывает на апатию, упадок настроения и эмоциональную усталость, которая отражается на физическом состоянии.

На этой неделе важно прислушиваться к себе: если тело просит паузы — дайте ее. Полезно снизить информационный шум, больше бывать на свежем воздухе и нормализовать режим сна.

Хороший эффект дадут спокойные восстанавливающие практики: йога, плавание, неспешные прогулки. Перегружать себя сейчас точно не стоит.

Финансы (Карта Таро — Восьмерка Пентаклей)

Финансовая сфера потребует включенности и усердия. Восьмерка Пентаклей — карта работы «на результат», когда деньги приходят через труд, внимательность к деталям и профессионализм.

Неделя благоприятна для обучения, повышения квалификации, доведения проектов до ума. Возможно, быстрых денег не будет, зато закладывается прочный фундамент на будущее.

Главный совет — не лениться и не искать легких путей. Сейчас выигрывает тот, кто методично делает свое дело.

Отношения (Карта Таро — Рыцарь Кубков)

В личной жизни появляется больше романтики и эмоций. Рыцарь Кубков приносит признания, флирт, красивые жесты и желание говорить о чувствах.

Для тех, кто в паре, неделя подойдет для откровенных разговоров и совместных планов. Можно мягко обсудить то, что давно хотелось прояснить.

Одиноким карта сулит интересное знакомство или переписку, которая быстро наберет эмоциональную глубину. Главное — не идеализировать человека слишком рано.

Совет на неделю (Карта Таро — Семерка Жезлов)

Семерка Жезлов советует отстаивать свои позиции. На этой неделе может появиться ощущение конкуренции или давления со стороны — и важно не сдавать свои границы.

Если вы уверены в своей правоте, стойте на своем, но без агрессии. Спокойная уверенность сейчас работает сильнее, чем резкие реакции.

Неделя проверяет вас на внутренний стержень. Тот, кто сохранит самообладание и веру в себя, в итоге выйдет из ситуации победителем.

