РКН: Telegram создал инфраструктуру, позволяющую сливать данные россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Проблема сохраняется несмотря на то, что подобные ресурсы постоянно удаляются.

Мессенджер Telegram создал и поддерживает инфраструктуру, позволяющую ряду сервисов незаконно распространять персональные данные россиян. Об этом заявили в Роскомнадзоре.

По информации ведомства, имеются в виду так называемые сервисы «пробива», которые предоставляют доступ к украденной личной информации. Несмотря на то, что администрация мессенджера удалила более восьми тысяч подобных ресурсов с 2022 года, проблема сохранилась, и на смену заблокированным ботам регулярно приходили новые.

Также в Роскомнадзоре подчеркнули, что мессенджер должен самостоятельно пресекать распространение персональных данных, исключить возможность поиска подобных сервисов и прекратить предоставление им технической инфраструктуры для работы.

До этого, как писал 5-tv.ru, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил, что мессенджер не выполнил примерно 150 тысяч требований об удалении запрещенной в России информации. В связи с этим было принято решение о замедлении работы Telegram на территории страны.

Регулятор поэтапно ужесточал меры в отношении платформы, поскольку рассчитывал на исполнение российского законодательства. Так, введенные ограничения на голосовые сообщения, отметил Шадаев, способствовали снижению правонарушений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.