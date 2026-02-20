Дети и работники школы эвакуированы после атаки дрона ВСУ в Энергодаре

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

В здании были выбиты стекла и поврежден фасад.

Дети и работники школы № 4 в Энергодаре были эвакуированы после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. В момент происшествия в здании находились около 700 человек — 600 учеников и порядка 100 сотрудников. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По данным властей, беспилотник врезался в дерево на территории учебного заведения. В результате были выбиты стекла и поврежден фасад здания.

«Главное — удалось избежать жертв. Никто из учеников и персонала не пострадал. Дети и работники школы эвакуированы», — говорится в сообщении.

Балицкий назвал произошедшее очередным актом террора киевского режима в отношении гражданского населения и подчеркнул, что все обстоятельства будут зафиксированы и переданы в соответствующие органы.

На месте работают экстренные службы. Жителей призвали сохранять спокойствие, не приближаться к зоне работы оперативных групп и доверять только официальным источникам информации.

