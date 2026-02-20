На высоте 462 метров: альпинисты проверили систему обогрева небоскреба «Лахта Центра»

Фото, видео: © Getty Images/Евгений Хабаров; 5-tv.ru

Весной работы на высочайшем небоскребе Европы продолжатся две недели.

Головокружительные кадры из Северной столицы. Систему обогрева самого высокого небоскреба Европы там проверили промышленные альпинисты.

Для этого им пришлось взобраться на шпиль «Лахта Центра». А это 462 метра от земли. Впрочем, для них такой экстрим — привычная работа. Хотя сильный ветер и метель могут создать серьезные проблемы. Однако, по словам верхолазов, с высоты открывается завораживающий вид на скованный льдом Финский залив. Уже весной альпинисты будут работать на высоте целых две недели — предстоит подготовить стеклянные фасады к новому туристическому сезону.

