Вызволяет из холодного плена: атомный ледокол помогает судам пройти по замерзшему Финскому заливу

Слой льда в 40 сантиметров покрыл акваторию — последний раз такое было 15 лет назад.

Впечатляющие кадры, снятые в Финском заливе. Ледокол «Сибирь» пришел на помощь судам, которые не могли пробиться в порты Петербурга и Ленинградской области.

Из-за экстремальных морозов акваторию покрыл толстый слой льда — около 40 сантиметров. Это представляет угрозу для судоходства, в том числе для нефтеналивных танкеров. Последний раз такую ледовую обстановку наблюдали 15 лет назад.

За сутки атомоход провел уже шесть судов. Он усилил группировку дизель-электрических ледоколов на Балтике.

Ранее 5-tv.ru писал, что циклон «Валли» принес рекордные осадки в Центральную Россию.

Самая тяжелая ситуация была на трассе М-4 «Дон». В районе Богучара столкнувшиеся фуры перекрыли движение, в них врезались ехавшие сзади. Образовалась многокилометровая пробка.

В Москве фуры буксовали на МКАДе, их растаскивали тягачами. Но в столице снегопад ждали и готовиться начали заранее, на уборку снега направили сотни машин.

